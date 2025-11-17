WP: Китай скрытно расширяет свой ядерный полигон

сегодня в 23:06

Китай в быстрые сроки расширяет исторический ядерный полигон, где в 1964 году страна провела первое испытание ядерной бомбы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post (WP).

Полигон находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на месте высохшего озера Лобнор. Его площадь — 2,4 тыс. «квадратов».

Как утверждает WP, Китай активно разрабатывает ядерный полигон. В подтверждение издание приводит спутниковые снимки.

По данным издания, китайские военные тайно прорыли новые туннели, выдолбили взрывные камеры и построили вспомогательные сооружения. WP считает, что Китай готовится к ядерным испытаниям.

Ранее американский президент Дональд Трамп подтвердил намерение возобновить ядерные испытания. Они не проводились США с 1992 года.

