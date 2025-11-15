Американский президент подтвердил намерение возобновить ядерные испытания
Трамп объявил о планах США провести ядерные испытания «очень скоро»
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов в ближайшее время провести ядерные испытания, не уточнив, будут ли они включать тестирование боеголовок, сообщает РИА Новости.
Заявление прозвучало сразу после его тезиса о том, что «денуклеаризация остается лучшим решением в сфере контроля над вооружениями».
Это первое официальное подтверждение планов Вашингтона по возобновлению ядерных испытаний, которые не проводились США с 1992 года.
Эксперты отмечают, что такой шаг может спровоцировать гонку ядерных вооружений и подорвать режим нераспространения.
