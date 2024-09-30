WP: Израиль может начать наземную операцию в Ливане в ближайшее время

По данным газеты Washington Post, еврейское государство оповестило о своих планах США. Наземная операция в Ливане будет ограниченных масштабов. Начаться она может в ближайшее время.

Утверждается, что цель операции — «зачистка инфраструктуры боевиков вдоль границы». Таким образом, Израиль хочет устранить угрозу для своих приграничных населенных пунктов.

Еще одна газета Wall Street Journal писала, что Израиль может начать наземную операцию в Ливане уже на этой неделе. По данным здания, для этого израильские спецподразделения собирают разведданные в южном Ливане.

Ранее стало известно, что в Ливане в результате израильских ударов по территории страны за сутки погибли более 100 человек.