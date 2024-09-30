WP: Израиль может начать наземную операцию в Ливане в ближайшее время
Фото - © Пресс-секретариат Армии обороны Израиля
Израиль планирует начать ограниченную наземную операцию в Ливане, сообщает РИА Новости.
По данным газеты Washington Post, еврейское государство оповестило о своих планах США. Наземная операция в Ливане будет ограниченных масштабов. Начаться она может в ближайшее время.
Утверждается, что цель операции — «зачистка инфраструктуры боевиков вдоль границы». Таким образом, Израиль хочет устранить угрозу для своих приграничных населенных пунктов.
Еще одна газета Wall Street Journal писала, что Израиль может начать наземную операцию в Ливане уже на этой неделе. По данным здания, для этого израильские спецподразделения собирают разведданные в южном Ливане.
Ранее стало известно, что в Ливане в результате израильских ударов по территории страны за сутки погибли более 100 человек.