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WP: иранские чиновники заявили, что удары США слабее, чем это ожидалось

Иранские чиновники во время телефонных разговоров назвали удары США по ядерным объектам республики не такими мощными, как это ожидалось, сообщает « Российская газета » со ссылкой на The Washington Post.

Как пишет издание, это были чиновники «высокого ранга».

В перехваченном разведкой разговоре чиновники якобы размышляли о том, почему удары, приказ о которых отдал американский президент Дональд Трамп, оказались «не такими разрушительными и масштабными, как они предполагали».

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала эту информацию «вырванной из контекста утечкой» и «полной чушью».

В ночь на 22 июня американские войска провели разовую атаку по иранским ядерным объектам. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по военной базе Эль-Удейд США в Катаре. Тогда в Тегеране заявили, что не хотят продолжать эскалировать ситуацию.

После этого Дональд Трамп заявил о возможности мирного урегулированию ирано-израильского конфликта.

Накануне, 24 июня, американский президент сказал, что ему придется «успокоить Израиль» из-за того, что еврейское государство нарушило режим прекращения огня.