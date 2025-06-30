WP: иранские чиновники заявили, что удары США слабее, чем это ожидалось
Иранские чиновники во время телефонных разговоров назвали удары США по ядерным объектам республики не такими мощными, как это ожидалось, сообщает «Российская газета» со ссылкой на The Washington Post.
Как пишет издание, это были чиновники «высокого ранга».
В перехваченном разведкой разговоре чиновники якобы размышляли о том, почему удары, приказ о которых отдал американский президент Дональд Трамп, оказались «не такими разрушительными и масштабными, как они предполагали».
При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала эту информацию «вырванной из контекста утечкой» и «полной чушью».
В ночь на 22 июня американские войска провели разовую атаку по иранским ядерным объектам. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по военной базе Эль-Удейд США в Катаре. Тогда в Тегеране заявили, что не хотят продолжать эскалировать ситуацию.
После этого Дональд Трамп заявил о возможности мирного урегулированию ирано-израильского конфликта.
Накануне, 24 июня, американский президент сказал, что ему придется «успокоить Израиль» из-за того, что еврейское государство нарушило режим прекращения огня.