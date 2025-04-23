WP: Белый дом в гневе из-за отказа Украины признать уступки территорий

Власти Соединенных Штатов были в гневе после отказа киевского режима принимать предложения об уступке территорий в ходе мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает американская газета The Washington Post .

«Срыв (переговоров в Лондоне-ред.) произошел на фоне гнева Вашингтона по поводу нежелания Киева принять предложения об уступке территории России», — говорится в публикации.

Из материала следует, что в первую очередь власти Украины намерены обсуждать полное прекращение огня. Это также вызвало негативную реакцию со стороны Вашингтона.

В среду в Лондоне должны были состояться переговоры на уровне министров по урегулированию украинского конфликта, однако встречу перенесли. От участия в переговорах отказались министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, а также главы МИД Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.

Причиной массовых отказов стало решение госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа отменить поездку в Великобританию после слов президента Украины Владимира Зеленского, отказавшегося признать Крым частью России.