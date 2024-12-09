WP: Асад отклонил предложение США, которое могло бы укрепить его власть
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Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад незадолго до начала наступления вооруженной оппозиции отказался от предложения властей США, которое могло бы укрепить его позиции, сообщает РБК.
Как пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на бывшего сирийского дипломата Бассама Барабанди, несколько недель назад США через ОАЭ предложили Асаду заключить соглашение. Вашингтон обещал снять санкции, а в ответ Асад отказывается от поставок иранского оружия ливанской группировке «Хезболла» через Сирию. Незадолго до наступления повстанцев сирийский лидер отклонил предложение США.
В статье отметили, что одним из серьезных просчетов Асада стало его решение отказаться от предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о восстановлении отношений между странами. Анкара предлагала сотрудничество против курдских группировок и возвращение беженцев, которые нашли убежище в Турции.
Из материала следует, что крушение правления президента Сирии произошло из-за разочарования его сторонников. Они ожидали, что после подавления группировок в стране наступит мир и процветание, однако вместо этого сирийцы увидели признаки коррупции и роскошной жизни приближенных Асада.
Ранее стало известно, что покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления на саммите Лиги арабских государств в 2008 году предсказал свержение президента Сирии Башара Асада.