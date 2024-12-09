Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад незадолго до начала наступления вооруженной оппозиции отказался от предложения властей США, которое могло бы укрепить его позиции, сообщает РБК .

Как пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на бывшего сирийского дипломата Бассама Барабанди, несколько недель назад США через ОАЭ предложили Асаду заключить соглашение. Вашингтон обещал снять санкции, а в ответ Асад отказывается от поставок иранского оружия ливанской группировке «Хезболла» через Сирию. Незадолго до наступления повстанцев сирийский лидер отклонил предложение США.

В статье отметили, что одним из серьезных просчетов Асада стало его решение отказаться от предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о восстановлении отношений между странами. Анкара предлагала сотрудничество против курдских группировок и возвращение беженцев, которые нашли убежище в Турции.

Из материала следует, что крушение правления президента Сирии произошло из-за разочарования его сторонников. Они ожидали, что после подавления группировок в стране наступит мир и процветание, однако вместо этого сирийцы увидели признаки коррупции и роскошной жизни приближенных Асада.

Ранее стало известно, что покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления на саммите Лиги арабских государств в 2008 году предсказал свержение президента Сирии Башара Асада.