Башар Асад покинул пост президента и Сирию, передав власть оппозиции, что привело к первой за полвека интервенции израильских танков в Голанских высотах. В Израиле такой шаг назвали «временной мерой безопасности для защиты границ». Эти события могут показаться неожиданными, но Владимир Жириновский в очередной раз предсказал случившееся, сообщает kp.ru .

Он утверждал, что США создали хаос на Ближнем Востоке с целью снизить цены на нефть и газ, что ударит по российской экономике.

Жириновский полагал, что Америка стремится разрушить Сирию как государство, чтобы арабский газ, особенно из Катара, мог поступать в Европу через Турцию, уменьшая зависимость от российского газа. Он также упоминал о необходимости «переформатирования» региона, чтобы создать условия для удара по Ирану.

Кроме того, Жириновский предсказал дальнейшие конфликты, включая свержение режимов в Саудовской Аравии и других монархиях, что дало бы США контроль над нефтью и газом и спасло бы американскую экономику.

Жириновский, как и Муаммар Каддафи, выступая на саммите Лиги арабских государств в Сирии в 2008 году, предсказывал падение Асадa, отмечая, что любая арабская страна может стать следующим объектом вмешательства. Во время речи камерам удалось зафиксировать лица президентов. Президент Египта, свергнутый в 2011 году, и Башар Асад, продержавшийся еще 16 лет, в этот момент смеялись.