WhatsApp* заявил о защите приватности пользователей
Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской организацией) опубликовал официальное заявление в ответ на решение российских властей частично ограничить его функционал, сообщает РБК.
В компании подчеркнули, что остаются приверженными принципам конфиденциальности и сквозного шифрования, которые «противостоят попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение».
В WhatsApp* отметили, что продолжат обеспечивать защищенное общение для всех пользователей, включая Россию, где у сервиса более 100 млн активных пользователей.
По данным Mediascope, WhatsApp* остается самым популярным мессенджером в РФ с месячным охватом 96,2 млн человек против 89,8 млн у Telegram.
Роскомнадзор объяснил введение ограничений на голосовые звонки необходимостью борьбы с мошенничеством, утверждая, что мессенджеры стали основным инструментом для финансовых афер и противоправной деятельности. В Минцифры добавили, что платформы отказываются выполнять требования российского законодательства.
*Meta признана экстремистской организацией, запрещена в РФ