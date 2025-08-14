WhatsApp* заявил о защите приватности пользователей

сегодня в 06:44

WhatsApp* отреагировал на блокировку звонков в России

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской организацией) опубликовал официальное заявление в ответ на решение российских властей частично ограничить его функционал, сообщает РБК .

В компании подчеркнули, что остаются приверженными принципам конфиденциальности и сквозного шифрования, которые «противостоят попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение».

В WhatsApp* отметили, что продолжат обеспечивать защищенное общение для всех пользователей, включая Россию, где у сервиса более 100 млн активных пользователей.

По данным Mediascope, WhatsApp* остается самым популярным мессенджером в РФ с месячным охватом 96,2 млн человек против 89,8 млн у Telegram.

Роскомнадзор объяснил введение ограничений на голосовые звонки необходимостью борьбы с мошенничеством, утверждая, что мессенджеры стали основным инструментом для финансовых афер и противоправной деятельности. В Минцифры добавили, что платформы отказываются выполнять требования российского законодательства.

*Meta признана экстремистской организацией, запрещена в РФ