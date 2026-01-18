Welt: в Верховной раде заявили, что Киев должен вывести ВСУ из Донбасса

В Верховной раде считают, что Украина должна отказаться от притязаний на Донбасс. Там выступили за вывод ВСУ из региона, заявил корреспондент газеты Die Welt в Киеве Штеффен Шварцкопф, сообщает ТАСС .

Журналист привел в пример комментарий неназванного парламентария, который заявил, что Киев должен пойти на компромисс для урегулирования конфликта. Депутат Рады считает, что нужно вывести украинские войска из Донбасса.

«Мы должны пойти на компромисс, даже если он будет очень болезненным», — сказал парламентарий в разговоре с Шварцкопфом.

Он добавил, что его мнение поддерживают и многие другие депутаты.

По словам корреспондента газеты Die Welt, парламентарий изложил ему свою позицию в личной беседе из-за страха за свою политическую карьеру и давления со стороны офиса Владимира Зеленского.

Ранее FranceTV опубликовало видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном и американским лидером Дональдом Трампом, обсуждающих Украину. Они говорили на тему перемирия.

