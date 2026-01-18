FranceTV опубликовало видео с Макроном и Трампом, обсуждающих Украину

Видео, опубликованное в социальной сети X, было снято в Киеве в мае 2025 года. На кадрах Макрон запрашивает у Трампа возможность экстренного звонка с участием лидеров Украины, Великобритании и Германии для обсуждения 30-дневного прекращения огня.

В ходе разговора Макрон сообщает Трампу, что находится в Киеве вместе с Владимиром Зеленским, Киром Стармером и Фридрихом Мерцем и что все они согласны на предложение о перемирии. К беседе подключается президент Украины, который просит американского лидера усилить давление на Москву, если та откажется от инициативы. Трамп отвечает обещанием «поговорить с ними».

Ранее, 9 мая 2025 года, Трамп публично призвал к 30-дневному перемирию, а с 8 по 10 мая между сторонами действовало трехдневное прекращение огня.

