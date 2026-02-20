Welt: Европа допускает уступку Донбасса в обмен на вступление Украины в ЕС
Перспектива принятия Украины в Евросоюз могла бы убедить Киев согласиться с территориальными уступками. Президенту Владимиру Зеленскому нужен настоящий козырь, который даст ему возможность достичь поддержки населения по вопросу компромиссов перед Москвой, рассказали Die Welt дипломаты государств ЕС, сообщает ТАСС.
Брюссель может разрешить ускоренный процесс принятия Украины в Евросоюз. Стране не хватает времени, чтобы пройти стандартную процедуру. Причина в отставании на «световые годы» Украины от иных государств ЕС по верховенству закона и борьбе с коррупцией.
Дипломатам государств НАТО ее принятие в Евросоюз до 2030 года представляется почти гарантированным. Но это вряд ли случится в 2027 году.
На Украине надеются, что политическое решение о членстве в Евросоюзе примут в 2027 году. В июне 2022 года государство получило статус кандидата в члены.
