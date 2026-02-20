Перспектива принятия Украины в Евросоюз могла бы убедить Киев согласиться с территориальными уступками. Президенту Владимиру Зеленскому нужен настоящий козырь, который даст ему возможность достичь поддержки населения по вопросу компромиссов перед Москвой, рассказали Die Welt дипломаты государств ЕС, сообщает ТАСС .

Брюссель может разрешить ускоренный процесс принятия Украины в Евросоюз. Стране не хватает времени, чтобы пройти стандартную процедуру. Причина в отставании на «световые годы» Украины от иных государств ЕС по верховенству закона и борьбе с коррупцией.

Дипломатам государств НАТО ее принятие в Евросоюз до 2030 года представляется почти гарантированным. Но это вряд ли случится в 2027 году.

На Украине надеются, что политическое решение о членстве в Евросоюзе примут в 2027 году. В июне 2022 года государство получило статус кандидата в члены.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.