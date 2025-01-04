WE: Байден готовит Путину еще один «прощальный подарок»

Действующий президент США Джо Байден подготовил «прощальный подарок» для российского коллеги Владимира Путина. Соединенные Штаты введут ограничения на разработку нефтегазовых месторождений, сообщает Life.ru со ссылкой на The Washington Examiner.

«Это будет прощальным энергетическим подарком Байдена Путину», — отмечает автор.

Однако ограничения на разработку нефтегазовых месторождений вряд ли навредят России. Это событие спровоцирует увеличение стоимости природных ресурсов в ЕС.

Ранее у Байдена заметили странное пятно на руке. Такое же появилось у британской королевы Елизаветы II перед смертью.