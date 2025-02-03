WP: судя по всему, Украина устроила подрыв Саркисяна в Москве

Украина или проукраинские агенты, скорее всего, устроили взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве, в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, пишет газета The Washington Post (WP). Издание отметило, что ранее Киев обвинялся «и в некоторых случаях признавался» в ликвидации известных личностей на территории РФ, в том числе в убийствах дочери философа Александра Дугина Дарьи и военкора Владлена Татарского (Максима Фомина).

«Взрыв, судя по всему, является очередным убийством, совершенным Украиной или проукраинскими деятелями, что в очередной раз демонстрирует растущую способность Киева распространяться далеко за пределы линии фронта и вглубь российской территории», — полагает издание.

В декабре Служба безопасности Украины заявляла о проведении расследования в отношении Саркисяна. После убийства основателя «Армянского батальона» в СБУ отказались давать комментарии.

Ранее при взрыве в Москве убили главу войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Военачальник погиб, когда при выходе из подъезда рядом с ним взорвался самокат с бомбой.

После взрыва в столичном ЖК «Алые паруса» Армена Саркисяна госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи реанимации боролись за его жизнь, однако главу Федерации бокса ДНР не удалось спасти.