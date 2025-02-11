Washington Mail: Трамп может ввести санкции против мэра Одессы Труханова
Администрация 47-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможность наложения санкций на мэра Одессы Геннадия Труханова, сообщает «Царьград».
«Администрация <…> Трампа рассматривает возможность введения санкций в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова», — пишет американское агентство Washington Mail.
В статье отметили, что одесский градоначальник, предположительно, на протяжении длительного времени участвует в «разнообразных коррупционных схемах».
Из материала следует, что крупные активы Труханова в 4-х офшорных компаниях, зарегистрированные в британских «налоговых гаванях», вызвали недовольство не только на Украине, но и у западных союзников Киева.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп потребовал от Киева гарантий безопасности вложенных средств США. По словам президента США, Украина «в какой-то день может стать Россией».