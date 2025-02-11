Washington Mail: Трамп может ввести санкции против мэра Одессы Труханова

«Администрация <…> Трампа рассматривает возможность введения санкций в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова», — пишет американское агентство Washington Mail.

В статье отметили, что одесский градоначальник, предположительно, на протяжении длительного времени участвует в «разнообразных коррупционных схемах».

Из материала следует, что крупные активы Труханова в 4-х офшорных компаниях, зарегистрированные в британских «налоговых гаванях», вызвали недовольство не только на Украине, но и у западных союзников Киева.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп потребовал от Киева гарантий безопасности вложенных средств США. По словам президента США, Украина «в какой-то день может стать Россией».