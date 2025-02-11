Трамп потребовал от Киева гарантий безопасности вложенных средств США
Трамп: Украина станет Россией в какой-то день
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «может стать Россией в какой-то день», сообщает РИА Новости.
Украина может «стать Россией в какой-то день», поэтому Киев должен гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, заявил американский лидер.
При этом, по словам Трампа, в последнюю неделю в урегулировании украинского кризиса «есть прогресс».
Ранее сообщалось, что Белый дом приостановил разработку мирного плана по Украине для консультаций со странами Европы.