Трамп потребовал от Киева гарантий безопасности вложенных средств США

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Трамп: Украина станет Россией в какой-то день

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «может стать Россией в какой-то день», сообщает РИА Новости .

Украина может «стать Россией в какой-то день», поэтому Киев должен гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, заявил американский лидер.

При этом, по словам Трампа, в последнюю неделю в урегулировании украинского кризиса «есть прогресс».

Ранее сообщалось, что Белый дом приостановил разработку мирного плана по Украине для консультаций со странами Европы.