Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске

Серия взрывов произошла в Днепропетровске, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«В Днепре слышны звуки взрывов», — сказано в публикации.

В регионе объявлена воздушная тревога. Также сигнал звучит в Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.

Ранее российские системы ПВО сбили два украинских дрона над Белгородской областью. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.