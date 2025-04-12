Выступление Лаврова вызвало ажиотаж на Анталийском дипломатическом форуме
Фото - © РИА Новости
Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме в Турции вызвало ажиотаж, не все смогли попасть на него в зал, сообщает РИА Новости.
Желающие послушать Лаврова стали приходить в зал за полчаса до начала пресс-конференции, когда министр проводил двусторонние встречи.
В зале в один момент не осталось свободных мест и даже для стоявших зрителей. Охрана перестала запускать людей. Еще нескольким корреспондентам удалось войти вместе с делегацией министра, но затем двери закрыли.
Ранее Лавров заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро посетит РФ на 9 мая.
Анталийский дипломатический форум (ADF) проходит с 11 по 13 апреля. В нем будут участвовать 450 представителей из 140 стран мира, всего состоится не менее 50 панельных сессий.