Выбрали синий: галстуки Лаврова и Рубио на встрече в Эр-Рияде оказались похожи

Лавров и Рубио прибыли на переговоры в Эр-Рияде в галстуках одного тона

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио приехали в Эр-Рияд на переговоры в практически одинаковых галстуках одного тона, сообщает РИА Новости .

Так, галстук главы МИД РФ выполнен в темно-синей цветовой гамме, он отличается спокойствием и монохромностью, лишен каких-либо декоративных элементов, в то время как галстук госсекретаря США украшен узором в мелкую белую точку.

При этом у помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпомощника главы американского государства по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа одинаковые ярко-синие галстуки.

Во вторник утром в столице Саудовской Аравии стартовали переговоры российской и американской делегаций. На них представители РФ и США планируют обсудить восстановление отношений двух стран и начало переговоров по урегулированию украинского конфликта.