ВВС США впервые показали полет дрона XQ-67A

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В Пентагоне через полгода после первых испытаний рассекретили новый разведывательный беспилотник XQ-67A, пишет издание New Atlas.

Полное название беспилотного устройства — XQ-67A Loyal Wingman. По данным издания, летные испытания прошли еще в феврале 2024 года.

На опубликованных 27 июня кадрах полета видно, что тестирование проходит в зимних условиях в гористой местности.

«Это проект по созданию недорогого беспилотного летательного аппарата, способного работать вместе с пилотируемыми боевыми истребителями в качестве автономного разведчика», — пишут авторы статьи.

При этом точно определить место и время апробирования нового проекта американских ВВС невозможно.

Ранее сообщалось, что российский летчик в сирийском небе избежал столкновения с дроном США.