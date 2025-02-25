Вулин назвал позором поддержку антироссийской резолюции ООН по Украине

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Вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал голосование сербской делегации за антироссийскую резолюцию по Украине на Генеральной ассамблее ООН позором и призвал МИД страны к ответственности, сообщает РИА Новости.

«Представители Сербии при ООН своим голосованием нас подвели и опозорили. Не верю в ошибку, верю в предательство», — отметил он.

Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что представители Белграда проголосовали в ООН за западную резолюцию по Украине по ошибке.

Генассамблея ООН поддержала антироссийскую резолюцию по Украине, подготовленную Киевом и рядом стран Запада. Таким образом, документ был принят.

Авторы резолюции требуют от России «вывезти все ее вооруженные силы с территории Украины».

За антироссийский проект проголосовали 93 страны, 18 государств выступили против. Еще 65 стран воздержались.