Вучич заявил, что надеется на встречу с Путиным 9 мая

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассчитывает 9 мая после парада Победы в Москве провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

«Если 9 (мая там. — прим ред.) буду, может случиться, что 9 мая вечером у меня встреча с Путиным», — сказал он.

По его словам, он хотел бы обсудить с президентом РФ поставки российского газа, а также ситуацию в нефтяной промышленности.

Ранее по итогам дипломатических переговоров с сербским министром иностранных дел стало известно, что президент Сербии Александр Вучич планирует посетить Парад Победы в Москве.

Глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что среди высокопоставленных зарубежных гостей на торжественных мероприятиях в Москве будет присутствовать сербский лидер. Александр Вучич дал официальное согласие на участие в праздновании Дня Победы, которое состоится в российской столице 9 мая..