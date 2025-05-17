Вучич выразил надежду на начало диалога между РФ и Украиной

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсуждение обмена пленными между Россией и Украиной на переговорах в Стамбуле дает надежду на начало диалога, сообщает РИА Новости .

«Это хорошая новость, значит — они начали разговаривать. Значит, дойдет и до каких-то других результатов», — заявил он в эфире TV Pink из Ниша.

Российские переговорщики прибыли в Стамбул еще 15 мая. Именно в этот день должна была пройти встреча с украинской стороной. Однако ее перенесли на пятницу.

16 мая Россия и Украина провели прямые переговоры. Они длились меньше двух часов.

РФ и Украина в ходе переговоров в Стамбуле договорились подробно представить свое видение возможного прекращения огня в будущем, заявил журналистам глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский. Москва и Киев также договорились продолжить переговоры об урегулировании конфликта.