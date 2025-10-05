Вучич: все страны готовятся к войне, вопрос лишь в выборе стороны

Сербский президент Александр Вучич оценил обстановку, сложившуюся в мире, словами «все готовятся к войне». Вопрос только в том, кто какую сторону выберет, сообщает «Лента.ру» .

«Боюсь, что никто больше никого не хочет ни слышать, ни слушать. И все действительно и серьезно готовятся к войнам», — подчеркнул Вучич в эфире телеканала РТВ 1.

По его словам, Сербия хотела бы избежать конфликтов. Также страна пытается противостоять попыткам втянуть ее в столкновения на любой стороне.

Ранее Вучич предложил всем государствам, находящимся в состоянии конфликта, приехать в Белград и провести переговоры о мире. Он пообещал обеспечить безопасность всех участников.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.