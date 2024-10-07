Вучич: ситуация на Украине для Запада ухудшится из-за Ближнего Востока

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Президент Сербии Александр Вучич заявил об ухудшении положения Украины для стран Запада на фоне событий на Ближнем Востоке, сообщает RT .

«Ситуация на Украине продолжит всё сильнее ухудшаться для Запада, если будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке», — сказал глава государства в программе телеканала Pink.

По словам Вучича, события в Израиле и арабском мире повлияют на решение Запада финансировать Киев.

Запад будет вкладываться в Израиль, который потребует в десять раз больше Украины, подчеркнул сербский лидер.

Ранее Вучич заявлял, что страны НАТО готовятся к военному конфликту с Москвой.