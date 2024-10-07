Вучич: ситуация на Украине для Запада ухудшится из-за Ближнего Востока
Президент Сербии заявил об ухудшении положения Украины
Президент Сербии Александр Вучич заявил об ухудшении положения Украины для стран Запада на фоне событий на Ближнем Востоке, сообщает RT.
«Ситуация на Украине продолжит всё сильнее ухудшаться для Запада, если будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке», — сказал глава государства в программе телеканала Pink.
По словам Вучича, события в Израиле и арабском мире повлияют на решение Запада финансировать Киев.
Запад будет вкладываться в Израиль, который потребует в десять раз больше Украины, подчеркнул сербский лидер.
Ранее Вучич заявлял, что страны НАТО готовятся к военному конфликту с Москвой.