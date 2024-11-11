Вучич пригласил Трампа в Сербию

Вучич и Трамп провели телефонный разговор
Политика

Президент Сербии Александр Вучич заявил о проведенном телефонном разговоре с избранным американским лидером Дональдом Трампом, пишет RT.

По словам Вучича, он пригласил Трампа посетить балканское государство.

«Я использовал возможность, с желанием дальше развивать наши отношения во всех сферах жизни общества…» — сказал сербский лидер.

По его словам, именно в Белграде больше всего в Европе поддерживали Трампа во время его избирательной кампании.

Ранее сообщалось о телефонных переговорах президента России Владимира Путина и Трампа.