Вучич пригласил Трампа в Сербию

По словам Вучича, он пригласил Трампа посетить балканское государство.

«Я использовал возможность, с желанием дальше развивать наши отношения во всех сферах жизни общества…» — сказал сербский лидер.

По его словам, именно в Белграде больше всего в Европе поддерживали Трампа во время его избирательной кампании.

Ранее сообщалось о телефонных переговорах президента России Владимира Путина и Трампа.