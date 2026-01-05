Вучич: похищение Мадуро доказывает господство «права сильного» в мире
Вучич: действия США показали неработоспособность международного права
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал операцию США в Венесуэле и захват главы государства Николаса Мадуро, заявив, что это событие подтверждает господство «права сильного» в международной политике. Его слова приводит издание Vijesti.
«После действий США в Венесуэле стало ясно, что международная правовая система и устав ООН не функционируют», — подчеркнул сербский лидер.
Его заявление прозвучало в связи с операцией американских вооруженных сил, которые 3 января нанесли удары по объектам в Каракасе и других регионах страны.
Президент Мадуро и первая леди Силия Флорес были захвачены и вывезены за пределы Венесуэлы.
