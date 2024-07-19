Вучич обсудил мир в Европе с Зеленским
Президент Сербии Вучич встретился с Зеленским
Президент Сербии Александр Вучич встретился с Владимиром Зеленским во время саммита Европейского политического сообщества в Лондоне, пишет «КоммерсантЪ».
Стороны обсудили важность диалога для восстановления мира в Европе, указывает издание.
«Я отметил важность восстановления мира и стабильности на целом нашем континенте и повторил, что этого можно достичь только через диалог и политические решения», — написал господин Вучич в соцсети.
По словам сербского лидера, встреча была «хорошей», на которой обсудили важные для Сербии и Украины вопросы и вызовы.
Ранее сообщалось, что официальный Белград не будет ограничивать продажу боеприпасов третьим странам.