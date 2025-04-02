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Вучич: два мировых лидера тайно контактировали с Путиным

Двое руководителей иностранных государств втайне контактировали с президентом России Владимиром Путиным. Об этом президент Сербии Александр Вучич рассказал в интервью блогеру Марио Науфалу, добавив, что три года не виделся с главой РФ, сообщает РИА Новости .

«Я не видел Путина три года, а многие из них (мировых лидеров – ред.) разговаривали с ним тайно», — отметил Вучич.

Президент Сербии добавил, что встретится с российским коллегой 9 мая. Контакт станет первым за три с половиной года.

Ранее сообщалось, что Вучич примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Москве.