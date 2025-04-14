Второй раунд переговоров США и Ирана может состояться 19 апреля в Риме

Второй раунд переговоров США и Ирана может пройти в субботу, 19 апреля, в Риме, сообщает RT со ссылкой на Axios.

«Ожидается, что переговоры по ядерной программе Ирана продолжатся в субботу в Риме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что смену места проведения переговоров предложила американская сторона.

Ранее сообщалось, что в случае, если Соединенные Штаты сделают санкции более мягкими, власти Ирана обещают вернуться к тому уровню обогащения урана, который был в рамках ядерной сделки 2015 года.