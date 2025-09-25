сегодня в 08:44

Трампу рассказали о планах наступления ВСУ, для которого нужна помощь США

Американскому президенту Дональду Трампу рассказали о планах украинских войск якобы пойти в наступление. Однако для проведения таких действий ВСУ необходима помощь разведки Соединенных Штатов, сообщает « Коммерсант ».

По данным источников The Wall Street Journal (WSJ), РФ якобы не удалось добиться значительного прогресса на поле боя.

Согласно информации официальных лиц, которую публикует издание, Трамп все еще не запрещает Соединенным Штатам продавать оружие Украине. Но он по-прежнему запрещает атаковать им регионы РФ.

Ранее Трамп заявил, что Россия якобы сражается с Украиной «бесцельно». Помимо этого, политик назвал РФ «бумажным тигром».

