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Рогов: ВСУ бежали из села Очеретино в ДНР

Киевские боевики снялись с позиций и сбежали из донецкого села Очеретино, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости .

«От наших военных пришли хорошие новости. Враг оставил свои позиции в селе Очеретино на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал. Наши ребята зашли в село, в центре подняты наши флаги», — сказал он.

Рогов назвал населенный пункт господствующей высотой, которая является ключевым местом на линии украинской обороны на севере Авдеевки. Его освобождение позволит ВС РФ нанести удары по ряду позиций ВСУ.

Ранее российские военкоры сообщили, что над зданием администрации поселка Очеретино был установлен российский флаг.