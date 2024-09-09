сегодня в 12:22

В эфире белорусского телевидения глава Совета безопасности страны Александр Вольфович указал, что украинские военнослужащие в процессе боевых действий нарушают правовые и гуманитарные нормы ведения войны. На это, по его словам, бойцы ВСУ получают безмолвное одобрение со стороны Запада, сообщает «Царьград» .

Вольфович заявил, что украинская армия «проявила» себя в расправах над мирным населением и пленными военнослужащими.

«Не считаются ни с мужчинами, ни с женщинами, ни с детьми. Это происходит по отношению к пленным. Просматриваются настоящие нацистские методы ведения войны», — отметил глава СБ Белоруссии.

Он добавил, что Запад игнорирует многочисленные нарушения общепринятых норм ведения войны со стороны Украины, демонстрируя цинизм и безразличие.

Ранее Александр Вольфович заявлял, что власти Белоруссии предпринимают дополнительные меры для усиления защиты южных границ республики, учитывая опасения по поводу возможной атаки со стороны ВСУ.