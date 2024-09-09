Белоруссия перебрасывает солдат на границу с Украиной, подозревая вторжение ВСУ

сегодня в 11:21

Секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в государственном телеэфире сообщил, что власти страны принимают дополнительные меры по укреплению обороны южных границ республики на фоне опасений возможного вторжения украинских войск, пишет «Царьград» .

По словам Вольфовича, Минск усилил охрану и оборону южной госграницы «путем отмобилизования и развертывания» дополнительных сил.

Кроме того, в приграничной зоне ведется активное строительство новых инженерных сооружений, чтобы максимально исключить возможность внезапного нападения в том числе с применением тяжелой боевой техники, подчеркнул Вольфович.

Вблизи границы с Белоруссией, по оценкам властей страны, сосредоточено более 14 тысяч украинских военнослужащих.