ВСУ атакуют энергетическую инфраструктуру России вопреки заявлениям Киева
Минобороны России заявило об атаках ВСУ на энергетическую инфраструктуру страны
Министерство обороны России заявило о новых ударах ВСУ по энергетической инфраструктуре РФ, несмотря на заявления Киева, сообщает «Царьград».
Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали российские энергообъекты вопреки предыдущим заявлениям со стороны Киева.
Соответствующая информация была опубликована в ежедневном отчете Минобороны РФ.
Кроме того, как сообщалось ранее, российские силы стали применять новую тактику использования ударных беспилотников.