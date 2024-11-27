ВСУ атаковали Курск произведенными в 1990-е годы ракетами ATACMS
По обломкам ATACMS под Курском установили дату производства ракет
Запущенные ВСУ по военному аэродрому под Курском ракеты ATACMS были произведены в 1990-е годы, сообщает РИА Новости.
Такой вывод специалисты сделали на основании исследования изображений фрагментов ракет.
В публикации утверждается, что снаряды были как минимум дважды модернизированы, чтобы можно было их использовать в военных целях.
Ранее Минобороны России опубликовало фотографии обломков американских дальнобойных ракет ATACMS, которыми ВСУ нанесли удары в Курской области. В военном ведомстве также заявили, что готовят ответную атаку.
По утверждению Telegram-канала «Соловьев», Россия уже закрыла небо над ракетным полигоном Капустин Яр, откуда 21 ноября была запущена ракета «Орешник» по военному заводу в Днепропетровске.