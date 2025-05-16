сегодня в 16:45

Умеров заявил о потенциальной подготовке встречи Путина и Зеленского

На российско-украинских переговорах в Стамбуле обсуждалась встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Такое заявление сделал министр обороны Украины Рустем Умеров, добавив, что стороны обсудили «все модальности» касательно прекращения огня, сообщает РБК .

«Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран», — сказал глава украинского Минобороны.

Умеров также заявил, что в ближайшее время Россия и Украина проведут крупнейший обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Киев и Москва уже обсудили конкретную дату обмена.

По словам Умерова, Украина на переговорах обсуждала в первую очередь прекращение огня.