Встреча лидеров ЕС в Копенгагене прошла ужасно

Неформальный саммит лидеров государств ЕС, организованный в датском Копенгагене на фоне происшествий с беспилотниками и самолетами в некоторых государствах Евросоюза, зашел в тупик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Politico.

В ЕС снова появилась старая проблема. Политики обсуждают кризис, а не то, как с ним справиться.

Разговоров во время встречи с политиками проводилось много. Вопросам обороны Евросоюза уделили примерно час. Но «по существу» говорили мало. Для большинства поставленных вопросов решений найти не удалось.

29 сентября аэропорт города Бардуфосс на севере Норвегии закрыли на прием и посадку самолетов. Рядом с ним обнаружили беспилотники. Россия свою причастность отрицает.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.