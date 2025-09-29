сегодня в 05:04

NRK: в Норвегии закрыли аэропорт из-за замеченных в небе БПЛА

Аэропорт города Бардуфосс на севере Норвегии был закрыт на прием и посадку рейсов из-за замеченных в его районе БПЛА, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Отмечается, что один рейс был перенаправлен. Самолету, направлявшемуся из Осло в Бардуфосс, пришлось развернуться.

«В бесполетной зоне у аэропорта Бреннейсунна были замечены дроны. Один рейс перенаправлен в другой аэропорт», — отметила представитель государственного оператора аэропортов Норвегии Avinor Каролине Педерсен.

Ранее аэропорт датского Копенгагена был временно закрыт из-за пролета беспилотника. Тогда перенаправили не менее 31 рейса. Кто именно запустил БПЛА, неизвестно.