ВС США и Британии атаковали военные объекты хуситов в провинциях Омран и Сана

Предположительно, вооруженные силы Соединенных Штатов и Великобритании атаковали военные объекты шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов), которое руководит северной частью Йемена. Удары наносили в провинциях Сана и Омран, рассказал РИА Новости источник в руководстве властей.

На юге столицы Йемена был атакован военный лагерь Джарбан рядом с Санханом. ВС США и Великобритании совершили два рейда.

Еще два налета осуществили на военные объекты, принадлежащие механизированной бригаде, рядом с районом Аль-Джабаль Аль-Асвад в северной части мухафазы Омран. Провинция находится к северу от Саны.

Ранее сообщалось, что хуситы атаковали американский авианосец USS Harry Truman. Он собирался наносить удары по Йемену. Против корабля использовали две крылатые ракеты и четыре БПЛА. Таким образом атака американцев была сорвана.