Минобороны РФ сообщило о захвате опорного пункта ВСУ на авдеевском направлении

Российские военнослужащие с помощью беспилотников обнаружили опорный пункт украинских военных, затем захватили его, сообщает пресс-служба Минобороны России .

Разведчики с воздуха провели наблюдение за объектом по переднему краю и вскрыли его. Штурмовые группы использовали местность и сумели подобраться к противнику с разных сторон, затем осуществили захват на авдеевском направлении.

Штурмовики ВС РФ получали огневую поддержку расчетами минометов «Сани» во время выполнения задачи. Боевики ВСУ были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что Россия сумела отразить 11 контратак на авдеевском направлении. В итоге киевский режим потерял 395 бойцов.