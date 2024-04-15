ВС РФ тестируют средства противодействия на трофейных дронах

Российские военные специалисты тестируют средства радиоэлектронной борьбы на трофейных дронах, рассказал начальник войск РЭБ ВС РФ Юрий Ласточкин в беседе с газетой «Красная звезда» .

Испытания, по его словам, проводятся на специальных полигонах, чтобы решения о покупке и применении портативных средств противодействия были обоснованы.

В ходе проверок организуются наземные и летные эксперименты. Сначала при помощи специального оборудования проверяются основные технические характеристики аппаратов, а после уже в воздухе специалисты оценивают боевые возможности обнаружения и подавления каналов управления и навигации БПЛА.

«В качестве предполагаемых объектов воздействия применяется ряд квадрокоптеров различного поколения, в том числе трофейных, соответствующих номенклатуре применяемых противником в зоне СВО. Это беспилотники фирм DJI, Autel, FPV-дроны и другие. Понимая, что противник постоянно совершенствует помехозащиту своих дронов, специалисты оперативно проводят соответствующие доработки специальных средств противодействия», — пояснил Ласточкин.