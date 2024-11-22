Эксперт Лунев: РФ достаточно недели, чтобы уничтожить все важные объекты Украины

По простым математическим расчетам можно заключить, что Вооруженным силам России достаточно недели, чтобы уничтожить топливо-энергетическую инфраструктуру, логистические цепочки и военно-промышленные мощности противника, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

По мнению эксперта, обращение главы государства Владимира Путина к нации подчеркивает переход к следующему уровню ответных реакций. Капитальное уничтожение оборонно-промышленного завода «Южмаш» — сигнал, что игра в догонялки будет иметь эффект и для европейской экономики и инфраструктуры.

«При этом, важно заметить, что президент России не идет на эскалацию, заявляя о том, что мирные жители на Украине смогут скрыться в безопасном месте в случае потенциального удара. Таким образом, президент подчеркивает, что специальная операция ведется именно против продавшегося Западу украинского истеблишмента», — сказал политолог.

В обращении Путина западные институции и СМИ увидели лишь призыв к накалу обстановки, в очередной раз предрекая начало ядерной войны.

«Но президент справедлив и мудр, он не станет плясать под дудку американских и европейских алармистов, которые на самом деле являются виновниками эскалации конфликта», — заключил Лунев.