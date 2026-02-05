ВС признал незаконным использование ИИ для создания образа людей в агитации

Верховный суд (ВС) России постановил, что использование искусственного интеллекта для создания образов людей в предвыборной агитации является незаконным, сообщают «Ведомости» .

Накануне ВС отклонил кассационную жалобу челябинского отделения КПРФ, которое оспаривало решение о незаконности использования нейросетей в агитационных материалах. В КПРФ назвали решение суда негласным административным барьером.

По словам депутата Госдумы, секретаря ЦК КПРФ по выборам Сергея Обухова, судебная система «будет подвешивать» такие вопросы, пока не будет принято «твердое решение» касательно использования нейросетей в разных сферах.

Обухов подчеркнул, что КПРФ после получения мотивировочной части решения намерено обжаловать его в Конституционном суде. На сегодняшний день у партии уже имеются успешные кейсы по обжалованию судебных решений.

В прошлом году на выборах в заксобрание челябинское отделение КПРФ подготовила агитационные материалы в духе советских плакатов с лозунгом «Нам важен каждый». На листовках изображены семейная пара с маленьким ребенком и пожилым мужчиной. Однако областной избирком запретил листовку из-за нарушения законодательства.

Ранее эксперты назвали преждевременными страхи «апокалипсиса» на рынке труда из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта. Компании сталкиваются с трудностями при быстрой интеграции и оптимизации работы с ИИ.

