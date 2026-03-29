Временную поверенную в делах Британии вызвали в МИД РФ
МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакия 29 марта, сообщает РИА Новости.
Она должна прибыть на Смоленскую площадь, где находится здание российского ведомства.
Другие детали не разглашаются.
В середине марта российский МИД выразил протест послу Великобритании из-за удара ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow. Снаряды производятся французско-британским концерном MBDA.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил тогда, что удар по Брянску ракетами Storm Shadow был невозможен без участия специалистов из Великобритании.
