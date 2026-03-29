Временную поверенную в делах Британии вызвали в МИД РФ

Она должна прибыть на Смоленскую площадь, где находится здание российского ведомства.

Другие детали не разглашаются.

В середине марта российский МИД выразил протест послу Великобритании из-за удара ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow. Снаряды производятся французско-британским концерном MBDA.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил тогда, что удар по Брянску ракетами Storm Shadow был невозможен без участия специалистов из Великобритании.

