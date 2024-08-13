Временного поверенного Молдовы в РФ вызвали в МИД из-за самолетов F-16

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Молдовы Александра Кетрару. Дипломату выразили озабоченность из-за информации о базировании в стране самолетов F-16, переданных Киеву.

В пресс-службе МИД РФ сообщили, что внимание Кетрару обратили на милитаризацию Молдовы и проведение военных учений с государствами-членами НАТО. Это противоречит конституционному статусу и обязательствам страны в рамках уставов СНГ, а также подрывает безопасность Молдовы, где живут множество россиян.

В дипведомстве подчеркнули, что заявление МИД Молдавии о якобы незаконном размещении военных ВС РФ в Приднестровье было отведено как несоответствующее действительности. Также страну призвали строго соблюдать статус нейтралитета и не способствовать эскалации украинского конфликта.

Ранее стало известно о планах Молдавии выступить с инициативой по признанию послевоенного голода 1946–1947 годов геноцидом. Спикер законодательного собрания республики Игорь Гросу заявил, что такое решение может быть принято по примеру Украины.