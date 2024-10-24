«Вредно считать россиян хорошими»: Киев объявил о «наступательной» украинизации

Киев заявил о переходе от «ласковой» к «наступательной» украинизации

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил о переходе от «ласковой» к «наступательной» украинизации общественной жизни страны. По его словам, среди украинцев увеличилось число использующих государственный язык на общественном уровне и в быту, однако этого по-прежнему недостаточно, сообщает РБК со ссылкой на интервью госслужащего «Украинской правде».

Омбудсмен отметил, что «наступательная» украинизация несет за собой строгий контроль соблюдения языкового закона «во всех без исключения» сферах жизни общества. Вместе с тем Кремень считает, что в вопросе украинского языка уровень политической поддержки сейчас очень высок.

Он также назвал слухами мнения, что украинцы стали массово говорить по-русски в быту. Тем не менее Кремень отметил, что украинское законодательство не запрещает общаться на негосударственном языке в частном порядке.

Кремень также уверен, что двуязычие — это путь к «языковой шизофрении».

«Поэтому часть граждан продолжают ходить в церковь, которая ассоциируется с Русской православной церковью. Поэтому есть коллаборанты и люди, которые сдают украинские позиции; люди, считающие, что можно договориться с Россией, что есть хорошие россияне. Но это опасно, вредно и угрожает национальным интересам», — утверждает украинский языковой омбудсмен.

Чтобы украинского языка стало больше «в домах» граждан, он должен быть «по-настоящему везде и всюду», добавил Кремень.