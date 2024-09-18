Врач: человек с деменцией способен управлять государством

Главный врач «Открытой клиники», невролог Владимир Афонин ответил на вопрос, может ли человек с деменцией управлять государством. По его словам, это зависит от политического устройства страны, но может привести к определенным рискам, сообщается на сайте MK.Ru

«Насколько негативным окажется период его управления, зависит только от полноты его власти в стране, от систем сдержки и блокирования его решений», - комментирует эксперт.

На самом деле, люди без деменции подвержены тем же рискам, если, например, не способны прислушиваться к мнению окружающих и принимают решения, ухудшающие жизнь граждан, а также поддаются на манипуляции.

Ранее кандидат исторических наук Виталий Данилов заявил, что в голове кандидата в президенты США Камалы Харрис «экономическая пустота». Она не до конца понимает происходящее в стране и роль государства на геополитической арене, считает эксперт.