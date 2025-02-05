«Вполне в духе Трампа»: стоит ли ждать реального вывода войск США из Сирии

Вероятно, вывод американских войск из Сирии будет осуществлен частично, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Давить на Асада (Башара, экс-президента республики) больше нет смысла — он в Москве, проводить наступательную политику тоже незачем, удерживать занятые позиции сложнее всего. Сейчас Сирия — это мозаичное поле, и (лидер группировки ХТШ — ред.) Абу Мухаммед аль-Джулани, как мне кажется, с трудом удержит власть, там будут территориальные конфликты. К тому же Израиль наступает и уже закрепился севернее Голанских высот — это тоже проблема», — сказал Косоруков.

Он добавил, что новое сирийское правительство без внешней экономической подпитки не выдержит, а решить вопрос безопасности без обсуждения статуса курдов невозможно. Если американцы выйдут резко, то это обрушит ситуацию: курды могут дойти вплоть до провозглашения независимости.

«Вывод войск из Сирии — это вполне в духе Трампа (Дональда, президента США — ред.). Перегруппировка сил в условиях утраты интереса к региону: Джулани у власти, курды окрепли и являются проводниками американских интересов. Они контролируют нефтеносные районы Сирии, а если смотреть шире — еще и часть Ирака. Плюс это инструмент давления на Турцию, ведь юго-восток страны — одно из исторических мест проживания курдов, что постоянно раздражает Анкару», — разъяснил политолог.

Косоруков указал на то, что Турция вообще не признает курдов отдельным народом со своей историей, считая просто «особенными турками».