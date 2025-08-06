«Воздушный нюхач»: США направили секретный самолет к российским ядерным базам
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С авиабазы Милденхолл на востоке Великобритании 6 августа поднялся в небо и отправился в сторону российских ядерных баз в Мурманской области американский самолет-разведчик ВВС Boeing WC-135, сообщает Общественная Служба Новостей.
Он оснащен оборудованием для выявления ядерных испытаний: специалисты называют его «воздушным нюхачом». Самолет занимается сбором данных о радиационном фоне и, вероятно, поиском подтверждений испытаний российского ядерного оружия. Минобороны РФ пока не комментирует ситуацию.
До этого американский разведывательный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным JAKE17 заметили в районе Калининградской области.
Ранее в обороне Аляски обнаружили брешь, которую журналисты посчитали дополнительной возможностью в случае гипотетического военного конфликта. До этого власти США отменили закупку новых самолетов радиолокационного обнаружения E-7 Wedgetail — «летающие радары».