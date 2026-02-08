Вотрен: Франция и Украина договорились о производстве БПЛА

Министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила, что Франция и Украина договорились о совместном производстве БПЛА, сообщает РИА Новости .

«Я подписала со своим коллегой письмо о намерениях для совместной разработки и производства инновационных решений для обороны, в частности в сфере дронов и данных», — отметила министр.

Ранее сообщалось, что Европейский союз может подписать с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве.

Однако о ее принятии в ЕС не может идти и речи, поскольку это может втянуть Брюссель в конфликт с Москвой, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на предвыборном мероприятии в Сомбатхее.

